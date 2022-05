USA: Une femme noire et lesbienne, nommée porte-parole de Joe Biden

« Elle sera la première femme noire et ouvertement LGBTQ+ » à ce poste, a tweeté pour sa part Jen Psaki, qui avait fait savoir dès le début qu’elle passerait la main en cours de mandat, ajoutant: « Elle donnera une voix à de nombreuses personnes et elle permettra à beaucoup d’avoir de grands rêves. »

Selon les médias américains, la porte-parole sortante rejoindrait la chaîne MSNBC, d’orientation progressiste. Sur Twitter, Jen Psaki ne tarit pas d’éloges sur celle qui va prendre sa succession. C’est «une excellente collègue, mais aussi une maman et un être humain incroyable. De plus, elle a un grand sens de l’humour. »

« Je suis tout ce que Trump déteste »

Karine Jean-Pierre, 44 ans, est la première femme noire à endosser le rôle de « Press Secretary ». Cette francophone, qui partage la vie d’une journaliste de CNN, avec laquelle elle a une fille, devient aussi la première lesbienne à assumer cette fonction redoutablement exposée.

Née à Fort-de-France en Martinique de parents haïtiens qui ont fui la dictature Duvalier, elle a passé quelques années à Paris, selon France 24. Elle avait 5 ans quand ses parents se sont installés aux États-Unis avant d’émigrer aux Etats-Unis. Elle a grandi dans le Queens à New York. Son père était chauffeur de taxi et sa maman aide-soignante. Dans ses Mémoires « Moving Forward : A Story of Hope, Hard Work, and the Promise of America » (2019), elle raconte une adolescence difficile.

Diplômée de la prestigieuse université de Columbia avant de s’engager dans le monde associatif et politique, Karine Jean-Pierre a souvent expliqué combien le parcours de sa famille, emblématique du « rêve américain », avait été déterminant pour sa carrière.

« Je suis tout ce que Donald Trump déteste : femme, noire, gay et maman. » », expliquait-elle en 2018 dans une vidéo pour l’organisation MoveOn, dont elle fut un temps une des principales figures. Elle a travaillé sur les deux campagnes de Barack Obama (2008 et 2012) puis celle de Joe Biden en 2020 avant de rejoindre son équipe à la Maison Blanche.