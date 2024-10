Usurpation de la signature de Me Wade : «Sopi Sénégal» annonce une plainte contre « X »

Partager Facebook

Après un premier communiqué pour mettre des pendules à l’heure avec Karim Wade, les membres de la coalition Sopi Sénégal ont fait face à la presse hier. Une manière pour Tafsir Thioye et Cie de revenir à la charge tout en apportant quelques éléments de preuves. «Le constat fait par plusieurs sénégalais est que le président Abdoulaye Wade ne signe plus les correspondances qui sont libellées en son nom et qui portent sa signature», a, d’emblée, fait remarquer la tête de liste de la coalition Sopi Sénégal. D’ailleurs, argumente Tafsir Thioye, «la mauvaise qualité des textes, le très bas niveau qui les caractérise, les confusions qui les inondent et les violations des textes du parti qui les caractérisent ont fini de convaincre les sénégalais que ce n’est plus le Président Wade qui signe».

Déterminés à démontrer que Me Wade n’est pas le signataire des documents qui lui sont attribués, M. Thioye dira : «D’abord, la correspondance adressée au ministre de l’intérieur pour contester notre bulletin et qui porte la signature du frère secrétaire général national. Dans cette correspondance, on note une confusion totale sur le symbole du parti. En effet, l’épi de mil y est confondu à un épi de maïs qui serait selon eux le symbole de notre parti en contradiction profonde avec nos textes à l’article 06 de nos statuts».

Sur ce point la tête de liste s’interroge : «Comment le frère secrétaire général national peut-il se méprendre sur le symbole de notre parti qu’il a porté sur les fonds baptismaux ? Le ridicule ne tue pas. Cette correspondance que nous avons contestée marquera les esprits négativement et constitue un abus dont le ministère de l’intérieur devra tenir compte dans l’avenir». Ensuite, ajoute le porte parole du jour, «la décision portant nomination d’un nouveau chargé des relations internationales. C’est la décision la plus ridicule après celle portant exclusion de certains membres du parti et signée par Bachir Diawara. Dans cette décision attribuée au frère secrétaire général national, ce dernier a nommé notre frère Mayoro Faye au poste de ‘’secrétaire général national’’. Pour ceux qui connaissent le PDS et qui maîtrisent ses textes, cette décision est un scandale. Le poste de secrétaire général national ne peut être pourvu que par congrès et est unique. Le président Abdoulaye Wade pour la première fois nomme quelqu’un à son poste et lui confie les relations internationales ».

Le plus dangereux et le plus scandaleux, déplorent «ces anciens du Pds» est que «cette même décision a été envoyée au réseau libéral africain. Aujourd’hui, notre parti est la risée du monde. Pour mettre fin à cette utilisation abusive et honteuse de la signature du président Wade qui ternit son image, à cette pratiquante dégradante pour notre secrétaire général national, nous avons décidé de porter plainte contre X.

Cette plainte sera portée par certains responsables du parti membres du comité directeur et du secrétariat national et sera déposée dès lundi auprès du procureur pour faux et usage de faux, pour abus de faiblesse, pour usurpation de signature». Nous avons également, informent les camarades de Tafsir Thioye, «décidé de saisir le ministre de l’intérieur sur les violations en permanence des textes du parti. Notre conviction profonde est que le Président Abdoulaye Wade ne mérite pas ce qui est en train de lui arriver et d’arriver à son parti qu’il a créé avec d’autres dignes fils du Sénégal».