VACANCES SCOLAIRES: PAS DE NOËL NI DE PAQUES

Les congés scolaires habituelles ne seront pas pris cette année. En clair, il n’y aura pas de vacances de Noël ni de Pâques pour l’année scolaire 2020-2021.

La Covid-19 est encore passée par là. Ainsi, le Président de la République Macky Sall a publié, ce vendredi 11 décembre, le décret relatif aux trimestres et à la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires durant cette période. A l’en croire, l’année scolaire 2020/2021 démarre le jeudi 12 novembre 2020 à 08 heures et se termine le samedi 14 août 2021 à 12 heures.

En ce qui concerne la durée des trimestres, le premier va du jeudi 12 novembre 2020 à 08 heures au samedi 30 janvier 2021 à 12 heures. Soit 361 heures. Le deuxième s’étale du jeudi 04 février 2021 à 08 heures au vendredi 30 avril 2021 à 12 heures. Soit 420 heures. Le troisième trimestre est programmé du jeudi 06 mai 2021 à 08 heures au samedi 14 août 2021 à 12 heures. Soit 482 heures. Ainsi, un total de 1265 heures est répertorié pour l’année scolaire.

En outre, pour les vacances du premier trimestre, ils sont calés du samedi 30 janvier 2021 à 12 heures au lundi 8 février 2021 à 8 heures. Pour le deuxième, c’est du vendredi 30 avril 2021 à 12 heures au lundi 6 mai 2021 à 8 heures. Puis, les grandes vacances du personnel enseignant sont fixées du samedi 14 août à 12 heures au lundi 11 octobre à 8 heures et du samedi 14 août à 2021 à 12 heures au lundi jeudi 14 octobre 2021 à 8 heures pour les élèves.