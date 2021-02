Vaccins Covid: Le Sénégal reçoit ses premières doses mercredi

Bonne nouvelle. Le Sénégal recevra la première vague de doses de vaccin contre la Covid 19 dans la deuxième quinzaine du mois de février. C’est même ce mercredi, 17 février 2021 que les toutes premières doses seront réceptionnées au Sénégal, par vol Air Sénégal. Le Sénégal, devrait recevoir en tout un lot de plus de 1,296 millions de doses via l’initiative de solidarité dénommée Facilité COVAX, mais également 200 000 doses achetées et payées de la firme chinoise Sinopharm.