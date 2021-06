Vatican: Pape François refuse la démission de Reinhard Marx

Le cardinal Reinhard Marx, l’ancien président de la Conférence épiscopale allemande, avait écrit en mai une lettre à François pour être déchargé de ses fonctions en raison de « l’échec » de l’Eglise catholique allemande face à « la catastrophe des abus sexuels ».

Mais dans une réponse publiée par le Vatican, jeudi 10 juin, le pape François déclare que s’il comprenait la motivation derrière l’offre de démission du cardinal allemand, il ne l’acceptera pas.

« Cher frère, merci pour ton courage. C’est un courage chrétien (…) qui n’a pas peur d’être humilié face à la terrible réalité du péché », lui a écrit le pape dans sa lettre publiée en allemand et en espagnol. « Assumer la crise, personnellement et communautairement, est la seule voie fructueuse », y estime François, pour qui « la politique de l’autruche ne mène nulle part ».

« La triste histoire des abus sexuels » est une « catastrophe » pour l’Eglise, a poursuivi François qui a exhorté tous les évêques à se demander : « Que dois-je faire face à cette catastrophe ? » Il a appelé à une « réforme » qui « ne repose pas sur des mots mais des attitudes », afin d’« assumer la réalité quelle qu’en soit la conséquence ».

« Les silences, les omissions, accorder trop d’importance au prestige des institutions ne conduisent qu’à l’échec personnel et historique et nous mènent à vivre avec “des squelettes dans le placard” », a encore asséné le souverain pontife.

Archevêque de Munich et de Freising depuis quatorze ans, Reinhard Marx, 67 ans, avait récemment refusé la plus haute distinction allemande, la croix fédérale du Mérite, que voulait lui remettre le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Il était président de la Conférence épiscopale allemande jusqu’à l’an dernier, lorsqu’il a refusé de se présenter pour un second mandat.

Il fait partie d’un conseil restreint de cardinaux conseillant le pape sur les réformes de la curie romaine. Il coordonne aussi au Vatican le conseil pour l’économie chargé de veiller à la bonne gestion financière du Saint-Siège. Sa demande de démission intervenait alors que le pape François a ordonné fin mai une enquête sur le traitement de cas d’agressions sexuelles de mineurs au diocèse de Cologne, le plus grand d’Allemagne, secoué par une grave crise depuis des mois.

Ces dernières années, l’exode de l’Eglise allemande s’est accéléré, les fidèles libéraux protestant non seulement contre les abus mais aussi contre les attitudes conservatrices à l’égard des relations homosexuelles. L’Eglise allemande a une influence démesurée au niveau mondial, en partie en raison de sa richesse : les impôts payés par les membres et collectés par le gouvernement en font la plus riche au monde.