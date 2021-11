Vers une fusion du Fongip et du Fonsis

Le chef de l’État compte fusionner le Fonds de garantie d’investissements prioritaires (FONGIP) et le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), selon le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Le FONGIP et le FONSIS vont être mutés en une institution autonome de garantie qui pourra avoir des fonds elle-même, au lieu de passer par les budgets de l’État.

Dans le cadre du Programme d’accélération de la compétitivité, à hauteur de 275 milliards de F CFA sur cinq ans, le FONGIP, le FONSIS, la DER et l’ADEPME sont dotés pour aider les chaînes de valeur, créer des emplois, s’assurer que les PME accèdent aux financements, aux marchés et aux technologies