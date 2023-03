Viol : Hakimi sous contrôle judiciaire

Les 25 et 28 mars prochains, la sélection du Maroc doit affronter respectivement le Brésil et le Pérou en matchs amicaux à Tanger et en Espagne. Placé sous contrat judiciaire, Achraf Hakimi pourra-t-il participer à ces rencontres ? Ce vendredi, le latéral droit du Paris Saint-Germain a été placé sous contrôle judiciaire en France suite à sa mise en examen pour viol par le Parquet de Nanterre, révèle l’Afp. Une femme de 23 ans accuse l’international marocain de l’avoir violée samedi dernier, à son domicile de Boulogne-Billancourt. «Il résulte, selon moi, des pièces qui sont entre les mains de la police judiciaire, que Monsieur Hakimi a, dans cette affaire, été l’objet d’une tentative de racket», a riposté l’avocate du Lion de l’Atlas, Me Fanny Colin.

En attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, des conséquences très concrètes pourraient se faire ressentir pour le principal intéressé. Dans certains cas, le placement sous contrôle judiciaire s’accompagne en effet de mesures limitant la possibilité de se déplacer et notamment d’interdiction de sortie du territoire français. Dès lors, les supporters du Maroc pouvaient craindre que le natif de Madrid ne soit pas autorisé à rejoindre sa sélection à la fin du mois, à moins d’obtenir l’autorisation d’un juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Hakimi en Allemagne mercredi contre le Bayern ?

Une crainte vite dissipée toutefois, puisque Bfm révèle ce vendredi que dans le cas de Hakimi, aucune mesure d’interdiction de sortie du territoire français n’a été prononcée. Gêné par des problèmes à la cuisse ces dernières semaines, le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 devrait d’ailleurs reprendre la compétition la semaine prochaine, d’après le communiqué publié ce vendredi par le club de la capitale. Le Parisien a donc un espoir de prendre part au 8e de finale retour de la Ligue des Champions mercredi sur le terrain du Bayern Munich.