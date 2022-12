Violences à l’Assemblée : l’appel d’Amadou Ba aux députés

Les tensions qui minent l’Assemblée nationale se sont invitées à la Déclaration de politique générale. Le premier ministre Amadou Bâ a lancé un message de responsabilité qu’il a lancé aux parlementaires.

« La configuration actuelle de l’Assemblée nationale nous lance un énorme défi de conscience, de responsabilité et nous invite à cultiver l’art du dialogue contradictoire. Autant que cela sera nécessaire, les lois et décisions d’importance cruciale seront prises à ce que je pourrais appeler ‘la majorité responsable et consciente' », a indiqué Amadou Ba, très en verve.

Le chef du gouvernement dit penser à « cette majorité qui a la capacité de s’élever pour transcender les clivages crypto personnels, les divergences partisanes, l’adversité gratuite et les intérêts éphémères, pour mettre au-dessus de toute considération en vue de le faire triompher, l’intérêt supérieur de la nation ».