VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : LE GARDE DES SCEAUX ANNONCE UN RENFORCEMENT DE LA RÉPONSE PÉNALE

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Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a annoncé que la prochaine circulaire générale de politique pénale, actuellement en cours de finalisation, demandera aux parquets de traiter les violences faites aux femmes comme une priorité dès le premier signalement.

Dans un plaidoyer publié à l’occasion des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, prévus du 25 novembre au 10 décembre 2026, le Garde des Sceaux a dénoncé avec fermeté les violences commises contre les femmes, notamment celles perpétrées au sein des couples et des familles.

« Aucune violence n’est tolérable dans la République, en particulier celle faite aux femmes », a-t-il rappelé, reprenant une déclaration du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prononcée le 31 décembre 2025.

Me Moussa Sarr a déploré les meurtres de plusieurs femmes enregistrés depuis le début de l’année, soulignant que, dans de nombreux cas, les auteurs présumés étaient des conjoints ou des proches des victimes et que les violences avaient souvent commencé bien avant le passage à l’acte meurtrier.

Il a également dénoncé le silence entourant certaines situations de violence, estimant que les menaces ignorées et les plaintes retirées sous la pression familiale peuvent favoriser la répétition des actes et conduire à des drames.

Le ministre a, dans ce contexte, insisté sur la nécessité de ne plus considérer les violences faites aux femmes comme des affaires privées ou de simples « drames passionnels ».

Il a appelé les femmes victimes de violences à briser le silence, assurant qu’elles doivent pouvoir s’exprimer et être entendues par les autorités judiciaires.

« Ceux qui violentent n’ont rien à attendre de la justice, sinon la rigueur de la loi », a-t-il averti.

Le Garde des Sceaux a, par ailleurs, interpellé les familles et les médias sur leur responsabilité dans la prévention de ces violences et dans l’éveil des consciences.

Il a enfin appelé à une mobilisation collective pour bâtir une société dans laquelle les femmes et les filles pourront vivre à l’abri de toutes formes de violences.