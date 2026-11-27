« Vous ne salirez pas le président » : Daba Codé Ndiaye étrille Cheikh Bara Ndiaye et Maimouna Bouss

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Daba Codé Ndiaye monte au front. La Responsable nationale Kiiraay et Responsable Guéw Salmakor Diomaye condamne les propos tenus par le député Bara Ndiaye et la députée Maimouna Bousso à l’endroit du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

C’est une sortie au vitriol. Mme Daba Codé Ndiaye, Responsable nationale de « Kiiraay » et Responsable de « Guéw Salmakor Diomaye », a vivement réagi aux récents débats à l’Assemblée nationale entourant l’examen de la Loi de Finances Rectificative.

Selon elle, le député Bara Ndiaye aurait proféré des « injures à l’endroit du Président de la République » depuis la tribune de l’hémicycle. Une accusation grave qui n’engage que son auteure, le parlementaire mis en cause n’ayant pas encore réagi publiquement. « Il répondra de ses actes, quoi qu’il advienne », a-t-elle averti.

Pour Mme Ndiaye, le statut d’élu ne saurait servir de bouclier pour attaquer l’exécutif : « Jouir d’une immunité parlementaire ne lui donne pas le droit d’injurier l’exécutif ».

Dans la foulée, elle a dénoncé ce qu’elle qualifie de « bassesse » et d’« impolitesse » de la part du parti PASTEF, accusant ses membres de redoubler de virulence après avoir, selon ses dires, « tout fait en vain pour déstabiliser le pays ». « Tous leurs plans sont tombés à l’eau », a-t-elle ajouté.

Daba Codé Ndiaye a également élargi ses critiques à la députée Maïmouna Bousso : « Je condamne fermement les propos tenus par Maïmouna Bousso à l’encontre du Chef de l’État ». Estimant qu’une élue se doit d’incarner la dignité de l’institution parlementaire, elle a rappelé les précédentes altercations physiques impliquant la députée à l’Assemblée, jugeant que ces nouvelles déclarations « relancent le débat sur la responsabilité et l’exemplarité attendues d’un représentant du peuple ».

Pour la responsable de Kiiraay, la liberté d’expression a des limites : « Elle n’exclut ni le respect des institutions, ni la retenue ». Et de conclure, sous sa seule responsabilité, la députée visée conservant son droit de réponse : « À mes yeux, Maïmouna Bousso ne constitue pas une référence en matière de responsabilité politique et de leadership féminin. »