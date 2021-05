Visite de Macky à Touba :Les précisions de Serigne Khassim Mbacké..

Le Président de la République Macky Sall était en visite privée ,hier, dans la Ville Sainte de Touba.Il a été reçu avec les honneurs par le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou.Ce déplacement du Chef de l’État suscite, ainsi, moult commentaires. Serigne Khassim Mbacké, petit- fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul , vient d’éclairer certaines zones d’ombre au sujet de cette visite, non sans tirer sur ceux qui veulent jouer sur les nerfs de l’opinion :” Le Président de la République Macky Sall était bel et bien à Touba pour une visite privée, de courtoisie. Contrairement à ce que veulent faire croire des gens comme Serigne Abdou Lahat Mbacké Gaïndé, il y était là par son propre gré. Personne n’a influencé sa venue dans la capitale du Mouridisme. Moi, personnellement, j’étais ébahi de voir des images montrant Serigne Mountakha Mbacké, Cheikh Abdou Bally et le Président Mbacké.On a fait exprès de publier ces photos pour dire à l’opinion qu’on jouit une certaine popularité à Touba”. Serigne Khassim Mbacké , de continuer à charger le Président de la Commission Communication du Magal de Touba :” Serigne Abdou Lahat Mbacké ne pèse rien à Touba. Que le Président Macky et son régime le sachent! Il est simplement venu dans le parti présidentiel pour sauver sa peau (Suivez notre regard !). Il a fait perdre l’APR à Touba durant les différentes consultations électorales.Tout ce qu’il reçoit de l’argent du Président Macky , il ne l’investit pas dans les populations de Touba. Il n’est obnubilé que par ses propres intérêts”, s’est expliqué le jeune marabout politicien.

