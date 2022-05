Visite de Serigne Mountakha à Dakar: Les politiciens en Télescopage chez le Khalif

C’est le ballet des hommes politiques chez le khalife général des mourides. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui loge à Keur Serigne Touba de Colobane est non seulement littéralement assailli par les talibés, mais également et surtout par les hommes politiques.

Une forte délégation de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, composée de Habib Sy, Khalifa Sall, Cheikh Tidiane Dieye, Aïda Mbodj, Déthié Fall, Assane Dia.., au nom de la conférence des leaders, a effectué son ziar auprès Khalife Général des Mourides, Cheikh Al Mountakha Bachir Mbacké. Les leaders de la coalition ont saisi l’occasion pour solliciter du Saint homme des prières pour la paix, la fraternité et la prospérité dans le pays. A la suite de Yewwi, le président de la République Macky Sall a débarqué ce dimanche à la grande mosquée de Massalikul Jinaan.

Le chef de l’Etat a visité l’intérieur du bâtiment, observé les coins et recoins de l’œuvre architecturale majeure, une première depuis trois ans. La seule fois qu’il s’est déplacé dans ce lieu de culte niché à Colobane, remonte au 27 septembre 2019, à l’occasion de l’inauguration du lieu de culte. Accueilli par Mbackiou Faye, le chef de l’État s’est entretenu pendant quelques minutes avec le représentant du Khalife général des mourides à Dakar, avec qui le président Sall a eu un moment d’échanges et de convivialité.

Le chef de l’État accompagné du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Antoine Félix Diome, des ministres d’État Mbaye Ndiaye et Mor Ngom, s’est réjoui de la présence à Dakar du Khalife. Après avoir effectué une visite guidée à l’intérieur de la mosquée, a annoncé qu’il va prendre en charge la construction d’une morgue et mettre en place des médecins pour la prise en charge médicale des fidèles car, ayant constaté qu’avec cette mosquée qui refuse de monde, la construction de ces bâtiments sont une nécessité. Après s’être adressé aux fidèles, le chef de l’État s’est dirigé vers Colobane pour rendre visite au Khalife général à Keur Serigne Touba…

Avant Macky Sall, le patriarche de la Ville sainte de Touba a reçu Pape Diop, le leader de Bok Gis Gis. UCe fut, nous dit-on, « un moment d’échanges et de prières privilégié. » Le khalife général des Mourides a ainsi prié pour l’ex maire de Dakar, en vue des échéances futures et pour la matérialisation des intentions politiques de l’ancien président de l’Assemblée nationale.