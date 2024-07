Visite des installations du TER: El Malick Ndiaye se renseigne sur le fonctionnement 

Partager Facebook

C’est dans le cadre de l’initiative entreprise par le ministre auprès des directions et des sociétés nationales rattachées à son département que le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA), Malick Ndiaye, a effectué, ce lundi, une visite des installations du TER (Train express régional)..La visite du Ministre avait pour but de s’enquérir du fonctionnement du TER et des réalités sur le terrain.

El Malick Ndiaye, qui a démarré sa visite par la gare principale de Dakar, a eu droit à une présentation de la gare, de ses fonctionnalités et enjeux, ainsi que du système de billetterie. Apres la gare principale de Dakar, il s’est rendu, à bord du TER, à la gare de Colobane, le poumon technique du TER, où il a visité le Poste de Commandement Centralisé (PCC) du TER, le Centre des Opérations Ferroviaires (COF), et le site de Maintenance des Rames (SMR). Dans le PCC, il a eu un échange avec les collaborateurs de Senter et de Seter. Ici, les discussions ont surtout porté sur le réseau technique du TER.

Satisfait, de ce qu’il a vu, le ministre s’est dit « agréablement surpris par le niveau très élevé des politiques et pratiques 5S et HSE dans les installations du TER. » Il a loué la qualité et les compétences du personnel de la Seter. Toutefois, El Malick Ndiaye n’a pas manqué de faire part de son inquiétude liée à l’absence de stock de pièces critiques du matériel roulant.

Durant la visite du SMR, il a aussi demandé aux Directeurs généraux de la SENTER et de la SETER « de travailler rapidement afin de peindre les trains aux couleurs nationales. » Chose déjà faite avec les sept nouvelles rames qui doivent être livrées prochainement.



Le ministre n’a finalement pas terminé sa visite comme prévu. Il a dû se rendre à Kébémer pour s’enquérir de l’état de santé des blessés des accidents tragiques survenu, ce lundi 29 juillet, sur l’axe Ndande-Ngaye, (Louga) et Kébémer. Ainsi, il n’a pas pu visiter les gares de Rufisque et de Diamniadio.

MADA NDIAYE