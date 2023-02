Visite du Président Macky Sall à Thiès: Idrissa Seck voit le président comme « un leader remarquable »

Le Président Macky Sall a effectué une visite dans la cité du rail cette semaine. Visite de courtoisie ou visite pré-campagne cela n’a pas empêché l’édile de Thiès de faire l’éloge du Président Macky Sall. Dans son discours, Idrissa Seck a loué les réalisations du président Macky Sall en matière de développement du pays.

Dans un discours à Thiès, Idrissa Seck, ancien Premier Ministre du Sénégal sous Wade et actuel président du Conseil économique social et environnemental, a loué les réalisations du président Macky Sall en matière de développement du pays. C’était lors de la visite du Président Macky Sall dans la région. M. Seck a particulièrement mis en avant le lancement des travaux du pont sur le fleuve Sénégal, qui permettra de relier le Sénégal à la Mauritanie et d’offrir un accès terrestre à Tanger et à l’Europe.

Dans son intervention, Idrissa Seck s’est être très impressionné par la détermination et l’élégance du président Macky Sall dans la défense des intérêts de l’Afrique , tant en Occident qu’en Orient ». Pour renforcer ces propos, il pris l’exemple sur la récente rencontre entre le président Sall et le président russe Vladimir Poutine, qui visait “à minimiser l’impact de la guerre sur les populations africaines”. Malgré les critiques formulées par M. Seck à l’égard du président Sall pendant la campagne électorale de 2019, il a reconnu que les réalisations du président ont dépassé ses attentes. « Je pensais que votre vision se limitait à Diamniadio, mais vous avez prouvé que ce n’était pas le cas », a-t-il déclaré.

Pour conclure, M. Seck a prié pour que le président Sall continue de recevoir la force nécessaire pour gérer les critiques, qu’elles soient constructives ou non. « Ce n’est là qu’une des exigences du leadership, et vous êtes un leader remarquable », a-t-il déclaré. Ces déclarations de M. Seck montrent un soutien sans conditions en faveur du président Sall et de ses réalisations.

Pour rappel Idrissa Seck a été choisi comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) à la présidentielle. A défaut, certains militants plus radicaux de Rewmi-France comptent pousser l’actuel président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) à quitter le navire en détresse battant pavillon « Bby » qui tangue dangereusement dans la houle d’un éventuel 3e mandat du « capitaine » Macky Sall. Un congrès à haut risque de ce parti issu des flancs du Pds est prévu pour ce mois de février.