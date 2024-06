Vols d’écrous sur l’autopont Lobath FALL : L’AGEROUTE annonce des poursuites contres les auteurs

Partager Facebook

Des actes d’incivisme ont été perpétrés sous l’autopont de Pikine à proximité de la Cité Lobat Fall. En effet, il s’agit des écrous qui sont volés sur des vis qui tiennent l’édifice public. La vidéo est devenue virale sur la toile. Celle où des écrous du pont de Lobath FALL ont été dévissés et emportés par des inconnus. En réaction à ces actes aux conséquences dommageables, le ministère des transports dénonçant ce comportement a annoncé que les auteurs seront punis conformément à la loi.

A ce titre le ministère des Transports et la Direction générale de l’AGEROUTE se sont fendus d’une note pour dénoncer ces actes.

Les services de El Malick NDIAYE et de Mamadou NDAO affirment que «les autorités concernées ont été informées par ces actes répréhensibles qui feront l’objet d’une application de la loi, dans toute sa rigueur, pour punir les auteurs ». « Il nous a été donné de constater au niveau de l’autopont Lobath FALL des actes de vandalisme et de vols consistant à l’enlèvement des écrous de liaison des piles aux semelles de l’ouvrage.

Ces actes d’incivisme et d’indiscipline ont été enregistrés dans la quasi totalité des ouvrages et peuvent avoir des conséquences dommageables pour la sécurité des populations et des usagers, occasionnant une dégradations prématurée de ces ouvrages », indique le communiqué.

L’AGEROUTE rappelle ainsi aux populations «l’importance de la préservation du patrimoine routier qui est un bien commun à tous et par conséquent, doit être protégé et sécurisé».