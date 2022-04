Xew Xew Rewmi du 14 04 2022: Les chiffres du Sida font froid dans le dos à Fatick. La région compte 152 malades de Vih perdus de vue…A bon chat bon rat. Impliqué dans une affaire de sextape avec sa secrétaire, Ousmane Noël Dieng…

Sénégalais torturé

Du nouveau dans l’affaire du Sénégalais Pape Demba Wagne torturé en Italie lors d’une interpellation par les forces de l’ordre dans la ville de Florence. Le parquet de Florence a ouvert une enquête. Dans une vidéo de plus de 2 minutes, Pape Demba Wagne, 25 ans, a été bloqué et maintenu au sol par les deux agents, à la George Floyd. On voit le « Modou-Modou » se débattre et crier tandis que l’un des deux officiers a son bras autour de son cou. L’affaire doit faire l’objet d’une enquête approfondie. Toutefois le maire de Florence rejette le mobile raciste. « J’espère qu’aucun procès sommaire ne sera demandé », a déclaré le maire Dario Nardella. Les autorités italiennes ont présenté leurs excuses au Sénégal. Mais Me Aissata Tall Sall, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a annoncé une plainte de l’Etat du Sénégal.

Sida

Les chiffres du Sida font froid dans le dos à Fatick. La région compte 152 malades de Vih perdus de vue. C’est–à-dire que ces malades du Sida sont des bombes ambulantes. L’annonce a été faite par Dr Habib Ndiaye, médecin chef de la région de Fatick. Il s’exprimait à l’occasion d’un comité régional de développement (Crd) consacré à la Revue annuelle conjointe 2021 de la région médicale. «152 malades du Sida sont dans la nature à Fatick. Ils sont portés disparus des structures sanitaires», a dit le toubib.

Sextape

A bon chat bon rat. Impliqué dans une affaire de sextape avec sa secrétaire, Ousmane Noël Dieng, dans une vidéo d’une minute, accuse ses détracteurs de comploter contre lui. « Il s’agit de complot et de calomnie à mon endroit. Je suis un musulman et je rends grâce à Dieu et je ne suis pas la première personne à être victime de calomnies», dit-il avec fatalisme. Il cite en exemple le prêcheur Pape Hann, le chanteur Youssou Ndour. Il insiste : « il s’agit de cabale pour des postes de députés et de ministres ». « On ne peut pas être aimé par tout le monde et nous savons comment marche la politique au Sénégal, mais on ne peut arrêter la mer avec ses bras », peste-t-il. Dans la foulée, il demande à ses partisans « de ne pas répondre à la provocation » et de rester concentrer sur « le travail ».

Meurtre

Nouveau drame à Saint-Louis. Après le meurtre de l’étudiante Seynabou Ka Diallo, le 25 mars dernier, par son petit ami, une tragédie secoue la vieille ville. En effet, un jeune talibé ressortissant de la Guinée Bissau a été sauvagement poignardé par un individu qui était, selon certains témoins, dans un état d’ébriété. Le jeune talibé, qui se rendait au quartier de Guet-Ndar pour récupérer sa nourriture quotidienne, a été alpagué par l’ivrogne qui fréquente le Pont Moustapha Malick Gaye. Pour des raisons qui restent encore inconnues, l’homme empoigne le garçon avant de lui administrer un coup de poignard mortel à la poitrine. Après son coup fatal, l’ivrogne qui a tenté de prendre la poudre d’escampette, a vite été maîtrisé et conduit au poste de police.

Démission

Ce mercredi 13 avril, alors que tous étaient réunis au palais présidentiel pour le traditionnel conseil des ministres, le Premier ministre Patrick Achi a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au Président ivoirien Alassane Ouattara, qui les a acceptées. Ce remaniement était évoqué depuis le début de l’année. D’abord prévu en janvier, puis en février, il intervient tout juste un an après l’arrivée de Patrick Achi à la primature. Alors qu’il regrettait en privé le relatif manque d’efficacité de l’actuel gouvernement, Alassane Ouattara a annoncé que le prochain exécutif serait resserré autour d’une trentaine de membres – contre 41 aujourd’hui, un effectif qui a parfois été source de conflits. Le nom du nouveau Premier ministre sera connu dès la semaine prochaine, a-t-il précisé. Des jours qui s’annoncent politiquement décisifs puisque ce mardi, le chef de l’État s’adressera au Parlement réuni en Congrès mardi prochain, 19 avril.

Fusillade

New York respire. Un peu plus de 24 heures après une fusillade qui a fait 23 blessés, dont 10 par balles, dans le métro de Brooklyn, le suspect a été arrêté en début d’après-midi, a confirmé le maire. « We got him, we got him ! » («On l’a eu »), a déclaré via liaison vidéo Eric Adams, confiné pour cause de Covid-19. Les enquêteurs ont retrouvé sur le lieu de la fusillade un Glock 9 mm acheté par Frank James, un Afro-Américain de 62 ans, en 2011. Selon les autorités, il a quitté le Wisconsin le mois dernier puis a loué une camionnette chez U-Haul à Philadelphie avant de se rendre à New York. Il est accusé d’avoir tiré à 33 reprises et doit être présenté à un juge dans la journée pour être officiellement inculpé. Selon le procureur, il sera poursuivi pour « attaque terroriste » et risque la prison à perpétuité. Ses motivations restent obscures pour le moment. Mais sous le pseudo prophetoftruth88, Frank James a publié, ces dernières années, près de 400 vidéos sur YouTube, mélange de coups de gueule personnels et de griefs contre la société et les inégalités raciales. Dans un clip publié le 1er mars, il s’en prenait au nouveau maire de New York, l’accusant de ne pas suffisamment aider les sans-abri. Dans une tirade profane, il se moquait de la lutte contre la flambée de violence de l’édile, assurant qu’il était facile de mener une attaque dans le métro, et qu’il pourrait s’en tirer malgré la présence d’agents de sécurité.

Covid

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé hier avoir deux nouvelles infections au coronavirus issues de la transmission communautaire. Sur 857 tests virologiques réalisés, deux ont été déclarés positifs, correspondant à un taux de positivité de 0,23%, précise le ministère dans son bulletin épidémiologique quotidien sur l’évolution de la maladie dans le pays. La même source ajoute que ces nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire ont été enregistrées dans le département de Dakar. Trois patients ont, dans le même temps, recouvré la santé, alors que deux cas graves sont encore pris en charge par les services sanitaires, selon le document. Il note qu’aucun décès n’a été enregistré lors des dernières 24 heures. Depuis l’apparition de la maladie au Sénégal en mars 2020, 85.954 cas positifs de Covid-19 ont été officiellement enregistrés, pour 83.970 patients guéris et 1965 décédés. Il résulte des derniers chiffres du ministère de la Santé et de l’Action sociale que dix-huit patients atteints de Covid-19 sont toujours sous traitement. Au total, 1 463 871 personnes ont été vaccinées, selon le ministère.