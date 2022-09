Yarakh : Un mécanicien et une femme arrêté avec 23,5 kg du chanvre indien

Un mécanicien a été arrêté à Yarakh, dans la banlieue Dakaroise en détention de chanvre indien. Ce dernier a été appréhendé à la plage en compagnie d’une dame. Cette semaine, une importante quantité de drogue a été saisie par les gendarmes à Dakar et environs.

Jeudi dernier, les enquêteurs ont appris que du chanvre indien avait été débarqué à la plage de Yarakh. Que la marchandise allait être livrée plus tard aux jumeaux Ousseynou et Assane domiciliés à Pikine Texaco. Le même jour, c’est aux environs de 17 h que les enquêteurs ont été informés de la livraison d’une quantité estimée à environ trente kilogrammes de chanvre indien dans une chambre louée par un acolyte des jumeaux.

Aussitôt, les agents se sont transportés sur les lieux et ont pu interpeller deux membres de la bande, en l’absence des deux autres. Les mis en cause s’identifient aux noms d’I. Ba (né en 1990 et mécanicien de fonction) et la dame M. Bop, née en 2005 et épouse d’Assane qui est en fuite.

Selon des informations de Enquête, entendus sommairement lors de leurs auditions, ils ont nié sans convaincre les accusations portées contre eux, tout en déclarant avoir perdu la trace des autres membres de la bande depuis le matin du jeudi. A signaler que la drogue d’un poids total de 23,5 kg, est constituée de 30 cames de 750 g et un bloc de 1 kg. Après la pesée, elle a été consignée pour les besoins de l’enquête.

Au terme de leur période de garde à vue, indiquent nos sources, les deux suspects seront déférés au parquet, aujourd’hui dans la matinée, pour les faits d’association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien portant sur 23,5 kg.