Yeumbeul Sud: Bara Gaye porte plainte à son concurrent direct

Une histoire très floue s’est produite dans la commune de Yeumbeul Sud ce Samedi. En effet, l’édile de la commune aurait porté plainte à un responsable politique de la mouvance présidentielle. Selon nos sources, Bara Gaye a agi ainsi car il juge que ce dernier a bafoué son autorité en cherchant à faire des choses qui ne sont pas de son ressort.

L’histoire est venue après une sollicitation de la population du quartier Afia auprès de Modou Mbéne Diop, responsable politique APR à Yeumbeul Sud pour qu’il les aide à avoir des lampadaires pour éclairer leur localité qui est dans le noir depuis plusieurs. Se souciant de pour leurs sécurités et ceux de leurs familles, la population s’en ont ouvert à ce dernier après le silence du maire de la commune.

Mais ce qui est exceptionnel c’est que l’homme s’est engagé cette semaine à rallumer toutes les lampes qui ne fonctionnaient plus. En cette veille de la fête, l’homme s’est rendu sur le terrain aujourd’hui pour s’enquérir de l’évolution des travaux. Mais il s’est trouvé que Bara Gaye s’est opposé à ces travaux et aurait saisi le commissariat de la commune pour l’arrêt immédiat des travaux de réfections des lampadaires.

Sur place, les personnes qui étaient venues remercier le leader politique ont montrées leurs soutiens et comptent se dresser face leur maire qu’il accuse d’être un rancunier.

En tout, les choses semblent être claire car Bara Gaye voit en Modou Mbene DIOP son concurrent N°1 aux prochaines élections locales en 2022. Depuis quelques temps, cet homme gagne de jour en jour le terrain et cela se voit jusque dans actions.

Connu comme une personne sociable, Modou Mbene Diop ne ménage aucun effort pour aider sa population surtout les femmes. Il vient doter à de nombreux groupements de femmes et associations de la localité en matériels de nettoyage, plus des enveloppes d’argents en plus des subventions qu’il a distribué à l’occasion de la fête de Tabaski.

A travers sa visite de courtoisie, il a été reçu par une petite fille de Mame Cheikh Ibrahima Fall habitant à Touba Thiaroye. Sokhna Mbene Fall ibn Serigne Modou Aminata Fall a remercie le leader politique de son engagement pour la population mais aussi auprès de la communauté mouride. Elle a d’ailleurs formulé des prières pour la réussite de ses missions mais aussi de ces ambitions dans la commune de Yeumbeul Sud.

A quelques mois des échéances électorales, cet homme est considéré comme le seul candidat qui peut peser le poids devant Modou Bara Gaye (actuel maire de Yeumbeul Sud) car il est connu que le ministre de l’économie, Amadou Hott qui était pressenti pour cette localité a été plébiscité pour porter la candidature de Benno Book Yakar pour le nouveau département de Keur Massar.