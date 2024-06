Yeumbeul Sud: L’association Halpular  » GODAL » organise une journée de don de Sang au centre Sidy Hott 

Partager Facebook

Avec l’appel récent du directeur du Centre de Transfusion Sanguine de Dakar, Elhadji Malick Ba, un jeune de Yeumbeul Sud a répondu à l’appel avec l’organisation du journée de don de « Sang » à Yeumbeul Sud. Une journée de réussite vue l’affluence de la population qui a répondu massivement présente au Centre culturel » Sidy Hott » selon les responsables du centre de transfusion sanguine de Dakar.

Venu en tant que donateur, Elhadji Malick Ba, Directeur centre Socio Culture Sidy Hott de Yeumbeul a dévoilé sa satisfaction totale après avoir constaté l’affluence de la population. Sur ce, cette journée de don de Sang a été organisée avec l’ Association « GODAL » qui est une association « Halpular » connu dans le domaine citoyen et de solidarité.

Selon Malick Ba, l’idée d’organiser cette journée de don est venue après avoir constaté que chaque jour, des cas d’accidents sont notés, mais aussi les besoins en sang pour les femmes enceintes mais aussi le cas des personnes qui souffrent de la drépanocytose. Ce dernier n’a pas aussi manqué de dire aussi que ceci est un acte de citoyenneté qu’il n’a pas hésité à lui même accomplir en premier ligne. Au terme , il a lancé un appel à la population de Yeumbeul Sud particulièrement les jeunes de sortir en masse pour accomplir cet acte qui est citoyen mais aussi social voire même patriotique.

Au terme , Malick Ba a rappelé la place du centre qui accueille cette activité auprès de la population. Selon lui , le centre participe a plusieurs activités pour la population notamment en terme de formation pour les jeunes et les femmes. » Le centre Sidy Hott joue un rôle très important auprès de la population car il est mis a disposition de cette dernière chaque fois en cas de besoin et gratuitement pour l’organisation de leurs activités Socioéconomiques et Culturelles » laisse entendre Malick Ba. En toute franchise, Elhadji Malick Ba, se dit être satisfait vue l’engagement de la population même s’il entend d’ici ce soir beaucoup plus d’affluence de la population Yeumbeuloise particulièrement les jeunes.

Elhadji Malick Ba a remercié les autorités politiques de la localité mais aussi les responsables du centre de transfusion sanguine qui ont faciliter la tenue de cette journée de don de sang qui est un acte de citoyenneté et de patriotisme.