Yeumbeul : Un dépressif meurt brûlé vif dans sa chambre

Ce fut l’effroi, samedi dernier, vers 2h du matin, au quartier Afia 5 dans la commune de Yeumbeul Sud dans la banlieue dakaroise. Un violent incendie s’est déclaré dans une chambre où un déficient mental répondant au nom de Pape S. dormait seul.

Alertés par les flammes, des membres de la famille se rendent d’urgence sur les lieux et tentent d’accéder à l’intérieur de la chambre de Pape S, histoire d’éteindre le feu et surtout extirper ce dernier des griffes de Vulcain. Ils alertent à tout bout de champ par des cris de détresse les voisins. Qui accourent, débarquent dans la maison et s’emploient à circonscrire l’incendie. Sans succès.

Pape, coincé à l’intérieur, transformé en torche humaine

Le feu consume littéralement la pièce et transforme le dépressif en torche humaine. Alertés par le délégué de quartier de Afia 5, les limiers du poste de police de la localité arrivent sur place, évacuent la foule de curieux et délimitent le périmètre du sinistre, situé au deuxième étage de la maison familiale du jeune garçon. Lequel se retrouve avec de graves blessures corporelles et finit par rendre l’âme. Son corps sans vie sera trouvé à même le sol dans ladite chambre. Il sera enlevé sur une civière, puis transporté à la morgue d’un centre hospitalier pour les besoins d’une autopsie par les sapeurs-pompiers, rapporte Les Echos.

La famille confirme la démence du défunt, une enquête ouverte

Face aux enquêteurs, des membres de la famille ont confirmé l’état de santé mentale défaillante du défunt, qui souffrait de démence et suivait un traitement au centre hospitalier psychiatrique de Thiaroye. Son papa a attesté la démence par la jonction des ordonnances et autres rendez-vous médicaux délivrés par la structure hospitalière en question. Une enquête préliminaire de la police locale a été ouverte dans le but de déterminer les circonstances du drame.