A demonstrator holds up a Senegalese flag during protests against the arrest of opposition leader and former presidential candidate Ousmane Sonko in Dakar, Senegal, Friday, March 5, 2021. Days of violent protests in Senegal have killed at least one person, local reports say, as young people take to the streets nationwide in support of the main opposition leader who was detained Wednesday. (AP Photo/Leo Correa)

Yewwi manifeste Bby riposte : Mercredi de tous les dangers ! Dakar risque de connaitre encore demain mercredi 8 juin 2022 une ambiance explosive avec la Grande manifestation de Yewwi-Wallu prévue à la Place de l’Obélisque. Après sa manifestation du vendredi 3 juin 2022 interdite par le préfet de Dakar, Yewwi-Wallu annonce un grand rassemblement populaire le mercredi 8 juin prochain. Une nouvelle manifestation contre le régime pour protester contre l’invalidation de la liste nationale des titulaires de Yewwi-Wallu. Un bras de fer de tous les dangers. En tournée en France, le maire de la ville de Dakar, bande les muscles. Barthelemy Dias a tiré à boulets rouges sur Macky Sall et son régime. Il a déclaré d’un ton ferme que ce mercredi sera le commencement d’une lutte contre le 3ème mandat au Sénégal. Ce dernier s’offusque contre le rejet de la liste nationale de Yewwi Askan Wi. « Tout ce tintamarre sur les législatives, ces calculs à n’en plus finir, c’est juste pour se projeter facilement vers un 3e mandat. Il (Ndlr : Macky Sall) est conscient de la force de l’inter coalition Wallu-Yewwi. C’est au peuple de régler le problème parce qu’il est bien souverain pour dire non à ce qui se trame. Donc soyons prêts pour ce mercredi, car c’est le début d’une longue lutte contre le troisième mandat », a déclaré Dias fils. Dias-fils compte sur la mobilisation pour que cette forfaiture, ne puisse être orchestrée. « C’est au peuple de régler le problème parce qu’il est bien souverain pour dire non à ce qui se trame. Donc soyons prêts pour ce mercredi car, c’est le début d’une longue lutte contre le troisième mandat », invite le maire de Dakar qui rassure la diaspora qu’il sera bien à Dakar ce jour où la coalition Yewwi Askan Wi devra tenir sa manifestation. D’ailleurs, Barthélémy Dias invite les Sénégalais de l’extérieur d’envahir les consulats. « Il faut que vous compreniez que c’est un combat de longue haleine. C’est une opportunité pour nous, de faire l’économie d’une instabilité au Sénégal et nous sommes déterminés à faire partir le président Macky Sall », martèle le maire de Dakar. BBY appelle à la riposte Les responsables de Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar qui se sont réunis ce dimanche 5 juin appellent, tous leurs militants et sympathisants du département de Dakar, à la mobilisation générale pour faire face à «l’initiative pernicieuse de l’opposition d’appel à la manifestation le 08 Juin 2022.» Selon les membres de la majorité présidentielle cette manifestation de l’opposition n’est autre qu’une «excuse fallacieuse pour la destruction de biens publics et privés dans le département de Dakar après les investissements massifs de l’État pour moderniser notre capitale. » Les responsables de Benno Bokk Yakaar appellent les Sénégalais à sanctionner dans les urnes « les appels incessants à la violence, ainsi que les discours insurrectionnels portés par la coalition Yewwi Askan Wi contre les institutions de la République. » Au court des échanges, il a été rappelé les nombreuses réalisations du Président Macky Sall dans le département de Dakar qui doivent être les sujets de campagne et surtout relevé l’enjeu principal qui est de maintenir la majorité de BBY à l’Assemblée nationale pour poursuivre les politiques publiques pour l’équité territoriale et la justice sociale. Étaient présents à la rencontre tous les responsables Dakar dont Alioune Ndoye tête de liste départementale, Aminata Touré tête de liste nationale et le Ministre Mor Ngom coordonnateur du Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) de Benno Bokk Yakaar. Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn