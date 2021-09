Yoff: ci-gît Double Less

L’ancien lutteur, Mamadou Sakho alias Double Less, vient d’être inhumé au cimetière de Yoff. Plusieurs personnes sont venues rendre un dernier hommage à l’ancienne gloire.

Alité depuis des mois, le défunt était interné dans une clinique pour des soins. Il est décédé le lendemain de sa sortie de clinique, à son domicile à Keur Massar. L’annonce de son décès est tombée à 17 heures hier.

Double Less est le père des lutteurs Balla Gaye 2 et Sa Thiès. Il a hérité du surnom, en référence à sa très grande taille, de Double Less en comparaison au mètre de tissu. C’est fort de ce surnom qu’il débarque à Dakar, en provenance de Malifara, à Sédhiou, dans les années 1970 pour une carrière de boxeur.