YVELINES : Deux adolescents retrouvés morts aux abords de la foret de Saint-Germain

Deux adolescents âgés de 15 ans ont été retrouvés morts aux abords de la forêt de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) mercredi 14 décembre. Une enquête a été ouverte et des autopsies sont en cours afin de déterminer les circonstances de leur mort.

Macabre découverte aux abords de la forêt entre Saint-Germain-en-Laye et Poissy dans les Yvelines. Deux jeunes élagueurs, venus afin de travailler, ont signalé aux autorités avoir découvert deux corps inanimés aux alentours de 9h30, mercredi 14 décembre. Les deux victimes, deux adolescents âgés de 15 ans, avaient fugué lundi et mardi et étaient activement recherchés d’après les informations du Parisien.

Selon une source proche de l’affaire, et «les premières constatations faites sur place, il n’y a pas eu l’intervention d’un tiers». La thèse du suicide serait pour l’instant privilégiée. Une enquête a été ouverte et les recherches sont effectuées par le commissariat de Saint-Germain-en-Laye afin de déterminer les circonstances exactes du décès des deux victimes.