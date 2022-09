Zahra Iyane Thiam : « Des personnes cherchent à empêcher réellement ce pays de fonctionner ? »

« En réalité, qui cherche vaille que vaille à empêcher réellement ce pays de fonctionner ?! » C’est du moins ce qu’interroge Zahra Iyane Thiam dans une publication parue sur sa page Facebook.

C’est une question qui mérite d’être vraiment posée et de recevoir une réponse juste et objective, basée uniquement sur des faits palpables, vécus au quotidien. Nul besoin de remonter loin dans la recherche, partons donc de la treizième législature, puisque cela est dans l’air du temps et que nous nous acheminons vers l’installation de la quatorzième législature.

Je les invite d’ailleurs (les députés de la 14éme) à se surpasser car cette législature devra être une législature de combat, mais surtout ne nous trompons pas de combat. Elle ne devra pas être un combat de politiciens, mais un combat pour la République. Oui, ceux qui auront en tête comme à leur habitude de bloquer l’Institution par de la manipulation, des allégations et de la calomnie ont déjà montré leur vrai visage.

Leurs pensées sont mises à nu au grand jour et leurs esprits tordus se dévoilent de jour en jour aux sénégalais. Leur maîtrise du système ne leur aura servi qu’à un usage de mauvaise foi et non pas à jouer un rôle d’anti-système. Le dernier en date est la mise en place des groupes parlementaires au sein de l’hémicycle.