Zappé des listes d’investitures: Grand-Yoff encaisse le coup et maintient le cap

Les apéristes de Grand-Yoff et les membres de la coalition au pouvoir n’ont pas été beaucoup perceptibles sur les listes d’investiture pour les législatives de juillet prochain. La seule dame qui figure sur les listes est suppléante. Une situation qui, pourtant, a été bien vécue par certains apéristes et proches du Président Macky Sall, comme Mbaye Samb Conseiller Economique, social et environnemental et Pape Sylla de l’Ong ‘’Solidarité Active’’, une dynamique structure locale d’aide aux plus démunis.

Le premier dit plus que jamais déterminé à poursuivre son engagement politique et le second, sans tambours ni trompette, continue à œuvrer dans le social à tous les niveaux des besoins des populations de la localité, dans la plus grande discrétion mais aussi efficacité. Pour Mbaye Samb, leur engagement à côté du Président de la République n’en est que plus fort. Et comme déclaré naguère, ils s’inscrivent totalement dans la dynamique qui est mise en place et vont travailler pour la réussite de toutes les listes qui ont été mises en place.

A l’en croire, ‘’Macky en sa qualité de leader de Benno Bokk yakaar, est plus informé que tous et sait pourquoi mettre telle personne et non telle autre sur les listes’’. C’est pourquoi, en vertu de la discipline de parti mais également de cette conviction que le Chef de l’Etat a fait les bons choix, il promet de s’engager corps et âme dans la bataille électorale future appuyé en cela par Pape Sylla de ‘’Solidarité Active’’ qui le soutient assez pour lui permettre de continuer ses activités politiques sur le terrain.

Mieux, un appel est lancé à tous les cadres et militants de la localité, qui sont nombreux, pour une synergie d’action autour de l’essentiel c’est-à-dire la victoire éclatante des listes de Benno bokk yakaar. Et pour cela, il faut que tous s’engagent dans la bataille de la communication politique et de la future campagne électorale.

En tant que vétéran de la politique dans la localité et militant de la première heure de l’Apr, le Conseiller économique social et environnemental souhaite que tous s’inspirent de Pape Sylla et de lui qui ne sont pas obnubilés par des postes et qui ne conditionnent pas leur engagement aux côté du Président Sall à aucun avantage particulier.

Georges E. Ndiaye