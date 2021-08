Zéro médaille aux JO : Guy Marius ne rate pas Macky et ses ministres

Les athlètes sénégalais n’ont pas gagné de médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 malgré les 800 millions investis pour la participation des 11 représentants. Dans un post sur sa page Facebook, Guy Marius Sagna accable le chef de l’Etat, Macky Sall.

Un énième échec aux J.O, c’est ce qui se dessine à Tokyo présentement où la délégation sénégalaise pointe zéro au compteur.

Pour l’activiste Guy Marius Sagna, Macky Sall a choisi de faire une course à l’enrichissement personnel plutôt qu’une course de sortie de la pauvreté.

« Avez zéro médaille d’or, zéro médaille d’argent et zéro médaille de bronze aux jeux olympiques de Tokyo, les seuls jeux olympiques auxquels Macky Sall et son gouvernement sont bien classés sont les jeux olympiques du détournement des deniers publics, de la démolition du Sénégal, de la détention des résistants, de la fratrie et du parti avant la patrie », a écrit Guy Marius Sagna sur le réseau social.