Ziguinchor : En 48 h, la gendarmerie établit un nouveau record de saisie

La légion de la gendarmerie de Ziguinchor s’est beaucoup investie ces derniers temps. Plusieurs opérations de sécurisation ont été effectuées dans cette région, et d’importants repères de malfaiteurs ont été ainsi percutés.

Le 21 octobre 2022, le démantèlement d’un cartel dangereux a eu lieu à Bignona, suivi le 23 octobre d’une nouvelle opération. Une série intense d’opérations de 48 h s’est déroulé sur l’étendue de la région. Ainsi 99 personnes dont 24 femmes ont été appréhendées, 13 pour détention et usage de chanvre indien ; 57 pour identification (12 Guinéens de Conakry, 06 Bissau-Guinéens, 08 Gambiens, 08 Nigérianes, 05 Sierra-Léonaises, 01 Mauritanien tandis que 27 autres l’ont été pour vagabondage.)

Plusieurs biens matériels ont aussi été saisis, dont des moyens de transport. Sur les 422 véhicules contrôlés, 12 ont été immobilisés tandis que pour les 312 motos contrôlées, 56 n’étaient pas en règle, et la somme de 389 000 F CFA a aussi été perçue à titre de contravention.

Les saisies ne se sont pas limitées qu’à ces moyens de locomotion car plus de 9 kg de chanvre indien, 44 bidons de 20l de caju; 03 cartons de cannettes ; 01 carton de bière cristal ; 41 bouteilles de kana GM et 76 PM; 06 cartons de Vin Rouge (06 l) faisaient aussi partie de la saisie sans oublier les 11 bouteilles de bière la gazelle, 02 de liqueur pastis et club 7 ainsi que 05 bidons de 30 l de kana ont été aussi saisis.