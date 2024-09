Ziguinchor : Les agents de l’ANCAR en mouvement d’humeur

Partager Facebook

Les travailleurs de l’Agence nationale de Conseil agricole et rural (Ancar) de Ziguinchor exigent de meilleures conditions de travail. Arborant des brassards rouges, ils alertent le nouveau directeur sur une situation qu’ils considèrent comme grave.

En effet «nous avons écrit un préavis de grève au directeur général sortant ,aujourd’hui ne sommes pas encore grève mais en mouvement pour alerter le nouveaux directeur général, car l ’ANCAR a un bon plan stratégique, et de bon document mais on arrive pas à sens sortir.

Car depuis six mois jusqu’à aujourd’hui les agents de terrains n’ont pas de carburant pour fonctionner et prennent de leur poche pour réparer leurs motos , et ces suffisant . Et on dit stop en attendant le nouveaux directeur pour qu’ il prenne en compte nos condition de travail» selon Boubacar tikire, Conseil agricole et rural.

