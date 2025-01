La réponse « cash » de Abass Fall aux critiques sur la migration circulaire vers l’Espagne…

Partager Facebook

À l’occasion de la 24e édition du Forum du 1er emploi, le ministre du Travail, Abass Fall s’est exprimé sur les critiques relatives à la vague de jeunes qui ont envahi les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) dans le cadre de la migration circulaire vers l’Espagne.

Des centaines de jeunes ont pris d’assaut le siège du Bureau d’accueil et d’orientation et de suivi (BAOS) de Dakar lundi dernier pour espérer faire partie des potentiels travailleurs agricoles pour des missions de cueillette et de conditionnement de fruits en Espagne, dans le cadre de la migration circulaire. Une situation commenté dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Mais le ministre Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions tempère et calme les détracteurs de ce projet. « Le Sénégal devrait profiter de cette opportunité comme le font beaucoup de pays », a-t-il estimé, insistant sur « le transfert de devises, de technologie et de savoir-faire’’.

Le gouvernement du Sénégal va continuer « d’exploiter toutes les formes d’opportunité qui s’offriront à lui, ici et ailleurs, pour permettre à ces jeunes Sénégalais d’avoir des emplois décents », a-t-il ajouté, rappelant que cet accord que Dakar et Doha ont signé en 2014, vise à offrir 1.000 emplois aux Sénégalais dans des secteurs tels que la technologie, la médecine et la logistique.

Il poursuit : « Nous devons faire de telle sorte que nos parents puissent être satisfaits de nous. C’est pourquoi je vous demande de saisir toutes les formes d’opportunités que vous aurez pour le moment. L’Etat sénégalais ne pourra jamais assurer le plein d’emploi; aucun Etat ne peut assurer le plein d’emploi, il faut toujours trouver des opportunités mixtes que ça soit ici ou ailleurs ».