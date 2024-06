𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗰𝗼𝗻𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁: Le Président de la Republique Bassirou Diomaye Faye en e𝗻𝘁𝗿𝗲𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲́𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀𝗲, 𝗘𝗺𝗺𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗠𝗔𝗖𝗥𝗢𝗡

Partager Facebook

Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Prรฉsident de la Rรฉpublique du Sรฉnรฉgal, s’est entretenu avec le Prรฉsident de la Rรฉpublique franรงaise Emmanuel Macron, en marge du Forum mondial pour l’innovation et la souverainetรฉ vaccinales, ce jeudi 20 juin 2024, ร Paris.

ร€ l’occasion de ce premier รฉchange, les deux chefs d’ร‰tat ont exprimรฉ leur volontรฉ commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sรฉnรฉgal et la France, fondรฉ sur un respect mutuel, un partenariat รฉquilibrรฉ au service des intรฉrรชts rรฉciproques des deux peuples, unis par des valeurs dรฉmocratiques partagรฉes, par un lien humain et une relation d’amitiรฉ.

Les deux prรฉsidents ont รฉchangรฉ sur les dรฉfis communs ร relever pour poursuivre et renforcer la coopรฉration dans les secteurs qui contribuent ร une plus grande souverainetรฉ du Sรฉnรฉgal. Ils sont convenus de renforcer les projets structurants dans divers secteurs dont la transition รฉnergรฉtique, la santรฉ, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l’agriculture.

Les deux homologues se sont fรฉlicitรฉs de leur volontรฉ conjointe de renforcer la qualitรฉ du partenariat entre la France et le Sรฉnรฉgal.