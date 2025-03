100 millions emportés à Ouakam : le film du braquage en plein jour

Partager Facebook

Encore un braquage en plein jour. Après le coup de la sortie 9 de l’autoroute à péage, un autre braquage a eu lieu en plein jour à Ouakam. Les faits ont eu lieu aux alentours du monument de la renaissance et les malfrats ont emporté avec eux 100 millions de F Cfa. Selon le propriétaire de l’argent, qui rapporte les propos de son livreur lors d’une rencontre avec la presse, ce dernier a été attaqué par trois motos à la sortie de la banque où il a retiré l’argent: «Il m’a appelé pour m’informer qu’il vient d’être agressé. Il a expliqué que des personnes sur trois motos l’ont agressé avant d’emporter le sac contenant l’argent. C’était 100 millions au total et les faits ont eu lieu en plein jour vers le monument de la renaissance».

Pensez-vous qu’il s’agit d’un coup foireux de la part de votre livreur ? A cette question, Cheikh Badiane répond sans hésitation. «Non, je ne le pense pas. Il n’est pas à sa première expérience. Il avait l’habitude de faire ce genre de retrait. Il lui arrivait même de faire plusieurs retraits de somme conséquente dans la même journée et il n’a jamais eu de problème. C’est la première fois qu’il fait face à ce genre de situation. Il a expliqué qu’il a été attaqué par 3 motos et j’ai vu qu’il est blessé au niveau du pied et du bras donc, je n’ai aucune arrière pensée. Je considère juste qu’il a été agressé d’autant plus ces pratiques sont courantes dans notre secteur». Dans tous les cas, informe t-il, «il a déposé une plainte et le commandant de la gendarmerie a fait le déplacement et actuellement (hier, au moment de s’adresser à la presse), il est sur les lieux avec les agents».

Interpellé sur le risque encouru avec ce genre de retrait, M. Badiane reconnaît qu’il y a un énorme risque mais, s’empresse t-il de dire: «Ce qui est fait est fait. Je ne peux plus rien faire mais cela l’apprendra. La prochaine fois je serai. Plus prudent et avec les autres collègues, dans le secteur de transfert d’argent, nous allons discuter pour trouver des moyens de retirer de l’argent en toute sécurité ». Le sieur Badiane a, aussi, profité de la rencontre avec la presse pour interpeller les autorités : «C’est c’est très dur et ce vol va beaucoup impacter sur mon travail. Je devais redistribuer cet argent au niveau de certains points de transfert mais ce qui est fait est fait. J’interpelle donc les autorités. Je veux juste qu’on mette la main sur les auteurs de cet acte afin que je puisse récupérer mon argent ». Une enquête a été ouverte.