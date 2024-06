100e match de Aliou Cissé contre RDC: 65 victoires, un ratio positif

Senegal's head coach Aliou Cisse looks on during the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 group C football match between Senegal and Cameroon at the Stade Charles Konan Banny in Yamoussoukro on January 19, 2024. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Aliou Cissé est arrivé sur le banc des Lions du football en mars 2015 en remplacement du Français Alain Giresse. Depuis lors, l'ancien capitaine des Lions fait son chemin. Et ce jeudi 6 juin 2024 face à la RD Congo au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, il va livrer son 100e match à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. De la qualification à 2 coupes du monde (2018 et 2022), en passant par un 1/4 de finale de CAN perdue en 2017, à une CAN perdue en finale en 2019, jusqu'à une autre remportée en 2022 au Cameroun, Aliou Cissé a livré au total 99 matchs pour 65 victoires, 21 nuls et 13 défaites.

Sous son magistère les Lions ont marqués 162 buts et encaissé 56. Un ratio plus que positif pour l'ancien défenseur de l'équipe du Sénégal. Aliou Cissé pourrait même soigner ce bilan difficile à remettre en question. En effet, en recevant la RD Congo ce jeudi dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait signer sa 66e victoire, à l'occasion de son 100e match sur le banc des Lions, et consolider du coup sa place de leader du groupe B. C'est bien dans les cordes de Cissé, même si Aliou va faire sans son numéro 10 Sadio Mané. Un enjeu de taille donc pour booster la bande à Kalidou Koulibaly.

