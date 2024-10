102 millions FCFA volés dans une Mutuelle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

B. Monteiro a été jugé devant le tribunal de grande instance de Mbour. Chef de l’agence de Somone de la Mutuelle d’épargne et de crédit pour la protection de la nature (Mdcpn), il est poursuivi pour escroquerie au préjudice de ses clients. Montant du préjudice supposé : 102 millions de francs Cfa.

L’Observateur, qui a assisté au procès du mis en cause, rapporte que le verdict sera prononcé ce mardi 29 octobre. «Le procureur de la République requiert l’application de la loi», informe le journal.

B. Monteira a été arrêté à la suite de la plainte de Ndèye Aby Diouf, adhérente de la mutuelle. Des jours auparavant, cette dernière voulait retirer 3 millions de francs Cfa. Après plusieurs va-et-vient à l’agence de Somone sans que sa demande soit satisfaite, elle interpelle le directeur général de la mutuelle, Mbaye Diouf.

Face à l’urgence, ce dernier débourse de sa poche 250 000 francs Cfa qu’il remet à la dame en attendant de faire le point avec son collaborateur. Au terme de la rencontre avec Monteiro, suivie d’un contrôle interne, un trou de 30 millions de francs Cfa apparaît.

«C’est ainsi que le Conseil d’administration de l’institution financière est informée de la situation, rembobine L’Observateur. Une enquête approfondie est alors menée. Au finish, les autorités de la mutuelle constatent qu’un montant de 102 millions de francs Cfa a mystérieusement disparu des comptes de certains de leurs clients.»

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre auprès des clients de la mutuelle. Ces derniers «prennent d’assaut l’agence de Somone pour récupérer leur argent», signale le quotidien du Groupe futurs médias.

À la barre, renseigne le journal, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Allant plus loin, poursuit la source, il a détaillé son mode opératoire pour pomper les comptes placés sous autorité : il repère les clients dont les comptes sont peu actifs et montent à leurs noms des faux dossiers de demande de retrait de fonds. Une vingtaine de victimes seront répertoriées pour un total de 102 millions de francs Cfa.

Et lorsqu’un client touché se présentait pour un retrait sur son compte déjà vidé ? La parade de Monteiro était simple, et c’est lui-même qui la révèle : il pompe le compte d’une autre victime pour servir celle requérante. «C’est ainsi qu’il dit avoir fonctionné pendant plus d’un an», rapporte L’Observateur. La machine s’est donc enrayée avec Ndèye Aby Diouf.