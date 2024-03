SEYDI GASSAMA » Il n’y a pas une élection libre et démocratique lorsqu’un candidat sérieux est maintenu en prison

’💬SEYDI GASSAMA » Il n’y a pas une élection libre et démocratique lorsqu’un candidat sérieux est maintenu arbitrairement en prison et empêché de parler aux médias et d’aller à la rencontre des électeurs. Même ses mandataires sont empêchés d’occuper son temps d’antenne à la télévision publique

Bassirou Diomaye Faye n’a pas besoin d’une loi d’amnistie pour être libre. La justice a des voies et moyens de lui permettre de recouvrer la liberté, comme elle l’a fait pour les centaines de détenus politiques libérés ces dernières semaines »