13e jour de campagne avec la coalition « Jamm Ak Njariñ » : Démonstration de force à Richard Toll

De Walo à Dagana en passant par Richard Toll, la caravane de « Jamm ak Njarin » a été prise d’assaut par les militantes et militants ce vendredi. Les onze collectivités locales se sont engagées à offrir Amadou Ba la majorité à l’Assemblée nationale le 17 novembre 2024.

Le terrain Khouma Peul, au coeur de Richard Toll, a été rempli par des Walo Walo, en extase, comme s’ils annonçaient, un triomphe certain, à l’issue du scrutin législatif qui se profile à l’horizon. « Nos jeunes ne braveront plus l’Atlantique, s’ils ont la paix et un emploi décent », a lancé d’emblée la tête de liste de la coalition Jamm Ak Njariñ. Constatant que les onze collectivités locales du département de l’ancien royaume sont favorables à sa coalition, Amadou déclare : « vous avez de réelles difficultés liées à la mobilité.

Le désenclavement de la localité figure en bonne place dans nos préoccupations ». Par ailleurs il a fait savoir que Richard Toll est une terre de travailleurs et l’usine de la CSS en est une belle illustration. Et d’ajouter : « l’électricité et l’eau n’y soient pas en abondance. Si on est majoritaire au Parlement, on fera inscrire cette demande, en priorité, par le gouvernement ».

De plus, évoquant la politique pour les jeunes, pour maintenir cette couche sociale dans nos territoires, Amadou Ba explique aux jeunes que s’ils ont la paix, une bonne formation, de l’emploi pour se réaliser chez eux, ne prendront jamais le risque de braver les vagues de l’océan Atlantique. « Pour transformer positivement et rapidement le pays, il suffit tout simplement de confier le contrôle de l’Assemblée nationale à « Jamm ak Njariñ » au soir du 17 novembre », a demandé Amadou Ba, tête de liste de la coalition « Jamm Ak Njariñ ».

Mamadou Sow