145e appel des « Layene « : Le Président Bassirou Diomaye FAYE attendu à Camberène

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Cambérène dans le cadre du 145e Appel des Layènes. Sur les lieux, le Chef de l’État s’entretiendra à huis clos avec le Khalife général des Layènes, Serigne Mamadou Makhtar Thiaw Laye.

Initialement prévu plus tôt, ce déplacement a été décalé en raison de la réunion du Conseil des ministres. À son arrivée, le Chef de l’État s’entretiendra à huis clos avec le Khalife général des Layènes, Serigne Mamadou Makhtar Thiaw Laye.

Par la suite, il se rendra à la résidence de Seydina Issa Thiaw Laye, coordonnateur général de l’Appel, pour y délivrer son message.

La 145e édition de l’Appel des Layènes sera célébrée ce jeudi et vendredi à Cambérène, Ngor et Yoff. La 145e édition de l’Appel des Layènes se tiendra ce jeudi et vendredi dans les localités de Cambérène, Ngor et Yoff.