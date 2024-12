15 ème Législature: Le MONDIS demande aux députés de mettre en avant les intérêts des Sénégalais

Partager Facebook

Le Mouvement National pour la Défense des Intérêts du Sénégal a suivi avec beaucoup d’attention les derniers développements de l’actualité nationale et africaine.

Le président du MONDIS Abdou Khadre Ndiaye et ses partisans se félicitent du bon déroulement de l’installation de la 15ème Législature à l’Assemblée nationale et félicitent le ministre El Malick Ndiaye pour sa nomination comme nouveau président de la 2ème institution du Sénégal.

Dans le même sillage, le MONDIS rappelle aux nouveaux députés les attentes des populations qu’ils sont censés représenter. En marge de leurs travaux parlementaires concernant les réformes à venir, le MONDIS leur demande de mettre en avant les intérêts des Sénégalais. En outre, le Président Abdou Khadre Ndiaye invite les parlementaires à taire leurs querelles de chapelles et de privilégier la surveillance de l’action du Gouvernement.

Par ailleurs, le MONDIS déplore les scènes de violences entre étudiants et forces de l’ordre, notées dernièrement à l’université Assane Seck de Ziguinchor. Dans une ère dite de rupture, Abdou Khadre Ndiaye et ses camarades interpellent l’État à veiller davantage sur les conditions estudiantines et envisager des concertations afin d’arriver à la pacification de l’espace universitaire. Concernant la régulation du secteur de la presse au Sénégal, le MONDIS déplore la démarche sélective du ministère de la Communication. Même si la formalisation des entreprises de presse reste non négociable, le MONDIS appelle l’État à pousser la réflexion avec les médias concernés et surtout d’éviter l’accroissement du taux de chômage dans notre pays.

Enfin, le MONDIS s’associe au peuple guinéen frère à la suite du drame survenu ce week-end dans un stade à Conakry. Une tragédie qui a provoqué la mort de 56 jeunes pour lesquels le MONDIS s’est incliné devant leur mémoire.