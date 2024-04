162 migrants sénégalais rapatriés de Dakhla

Partager Facebook

Au total, 162 candidats sénégalais à l’émigration, séjournant depuis le début du mois de mars à Dakhla-Oued Eddahab, une région du Sud marocain, vont regagner le Sénégal à partir de mardi, a appris l’Aps d’une source diplomatique.

«Les 162 compatriotes candidats à l’émigration irrégulière qui séjournaient depuis le début du mois de mars 2024 dans les centres d’accueil de Bir-Gandouz et Argoub, dans la région de Dakhla-Oued Eddahab au Royaume du Maroc, seront rapatriés au Sénégal à partir du mardi 9 avril 2024», indique la source. Elle souligne, dans une note d’information parvenue à l’Aps, que le premier convoi de ces migrants devrait arriver à Saint-Louis mercredi, en début d’après-midi.

Le deuxième convoi, devant quitter Dakhla jeudi, devrait arriver le lendemain (vendredi) à Saint-Louis en début d’après-midi, fait savoir le Consulat général du Sénégal à Dakhla.

Il signale que six femmes, un bébé âgé de moins d’un an et cinq malades en convalescence font partie du deuxième groupe devant être rapatrié au Sénégal.

Le consulat signale qu’il ne restera plus de Sénégalais en attente de rapatriement après ces retours. Il assure dans le même temps ne pas avoir enregistré d’arrivées de pirogues en provenance du Sénégal depuis le début de l’année 2024.

Toutes les pirogues à bord desquelles ont voyagé les 600 Sénégalais bénéficiaires d’un retour volontaire au cours de cette année avaient pris le départ de la Mauritanie, font remarquer les autorités consulaires.