UCAD : Le campus social fermé jusqu’à nouvel ordre

10 février 2026 Actualité

Dans un communiqué publié récemment, le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la fermeture exceptionnelle du campus social ce mardi 10 février 2026, à 12 h jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision a été prise suite aux événements survenus hier à l’université et qui ont abouti à la mort d’un étudiant en faculté de médecine répondant au nom d’Abdoulaye Ba.

Le Coud demande aux étudiants d’évacuer le campus social et de ne laisser aucun bagage dans les chambres pour des raisons de sécurité. Aussi, le Coud annonce qu’un dispositif d’accompagnement et d’écoute psychologique est mis en place et que les modalités pratiques vous seront communiquées.

Enfin, la direction du Coud dit présenter ses sincères condoléances à la famille de d’Abdoulaye Ba et à l’ensemble des étudiants, tout en appelant à la collaboration et à la sérénité pour un retour de la paix.

