17 janvier 2019-17 janvier 2021: 2 ans que Ahmed Bachir Kounta nous quittait

17 janvier 2019- 17 janvier 2021. 2 ans déjà que Ahmed Bachir Kounta nous a quitté. il faut dire que ce Grand-Reporter de la Rts, a marqué des générations de journalistes par son charisme, son savoir encyclopédique, sa casquette de chef religieux, son élégance dans le port vestimentaire, son air taquin qui n’épargnait ni le plus jeune, ni le plus âgé de ses collaborateurs. Sa franchise dans les propos était remarquable. En effet, la famille religieuse et la jeunesse Khadriyya se rappelle encore des bonnes oeuvres d’un des illustres fils du Sénégal. Ahmed Bachir Kounta, Mouhidine a passé toute sa carrière à la RTS. Il a été révélé au public de Radio Sénégal du temps de Léopold Sédar Senghor comme reporter sportif appelé à marcher sur les pas de Alassane Ndiaye « Allou ».

Le Président Senghor avait très vite détecté en lui, un potentiel remplaçant de ce reporter sportif de l’ORTS devenu RTS. Le parcours de Bachir l’a conduit à Saint-Louis où il était chargé de diriger l’équipe de reporters pour les « jeux de l’Amitié de 1963.

C’est en 1965 qu’il sera affecté à Dakar en tant que Rédacteur en Chef chargé des informations et des programmes de la chaîne nationale. Sénateur sous le régime d’Abdoulaye WADE, Haut Conseiller Economique, Social et Environnemental sous Macky SALL, Bachir Kounta jouissait d’un aura sans conteste au sein de la famille religieuse de Ndiassane où il était un inamovible porte-parole. Très respecté et écouté dans les foyers religieux du Sénégal sans exclusive.

Son esprit d’ouverture, son sens de l’écoute, son verbe facile faisait de lui une icône pour des générations de journalistes qui faisaient de lui une référence. Avec sa disparition, c’est toute la presse, les foyers religieux du Sénégal qui sont orphelins. Un an après son rappel à Dieu, son héritage sera revisité à la RTS ce vendredi 17 janvier 2020 où des prières seront organisées en sa mémoire par les agents de la RTS. De même qu’à Ndiassane, sa ville natale où il repose éternellement auprès de son illustre Grand-père Cheikh Bouh Mouhamed KOUNTA, de la lignée de cette noble descendance Chérifienne du Prophète Mouhamed(PSL).