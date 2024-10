19,6 milliards de l’UE au Sénégal contre l’émigration clandestine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Union européenne va débourser 19,6 milliards de Fcfa pour lutter contre l’émigration clandestine. Selon Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, c’est en réponse à la demande du gouvernement que l’Union européenne a approuvé une enveloppe de 30 millions d’euros pour contribuer à prévenir les départs irréguliers et à sauver des vies sénégalaises. Les fonds seront utilisés pour aider les autorités sénégalaises à secourir les migrants en danger et à lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains. A l’en croire, ils serviront également à sensibiliser la population aux dangers de la migration clandestine. Jutta Urpilainen ne veut plus voir de tragédies en mer. Elle renseigne que la Commission européenne finance déjà un projet de 3,7 milliards de Fcfa visant à renforcer la capacité des forces de sécurité sénégalaises à lutter contre l’immigration clandestine, la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Elle promet que l’Union Européenne va continuer à créer davantage d’opportunités pour les jeunes du Sénégal afin de construire un avenir durable et inclusif.