2 AVRIL 2024 -2 AVRIL 2025 : Le bilan de la traque aux « délinquants à col blanc »

Il y a un an, le 2 avril 2024, Bassirou Diomaye Faye était investi officiellement en tant que cinquième Président de la République du Sénégal après son élection dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars, avec un peu plus de 54% des voix. Ce 2 avril 2025 marque l’an 1 de sa prise de fonction avec comme tâche d’huile la reddition des comptes.

Ce fut le début d’une nouvelle ère pour le Sénégal qui venait de porter au pouvoir le plus jeune chef d’Etat de son histoire. Diomaye qui a prêté serment devant un parterre de dirigeants de la sous-région, a prononcé son discours d’investiture où il déclinait sa vision et ses priorités pour son quinquennat.

La lutte contre la corruption, la baisse du coût de la vie, la souveraineté économique et monétaire, la réforme de la justice de même que la relance des politiques publiques et la lutte contre le chômage des jeunes y figuraient en bonne place. Le chef de l’état Bassirou Diomaye Faye a annoncé la couleur au lendemain de sa prise de fonction à la tête du pays. La reddition des comptes fait partie des promesses électorales auxquelles le pouvoir central s’emploie le plus.

Le compte à rebours a démarré à la suite de l’installation du Pool judiciaire financier le 17 septembre 2024. L’instance née des cendres de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) est chargée d’examiner les plaintes pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment d’argent et financement du terrorisme.

Interdiction de sortie du territoire d’anciens dignitaires

Premier acte posé : l’interdiction de sortie du territoire. Une mesure imposée à certains dignitaires de l’ancien régime de Macky soupçonnés d’avoir commis des délits d’ordre financiers, des personnalités politiques dont Farba Ngom, Aliou Sall, Me Bocar Thiam, Felix Antoine Diome, Mame Mbaye Niang, Mansour Faye, Manar Sall, Moussa Sow, Samuel Sarr, Abdoulaye Saydou Sow. Certains d’entre eux sont actuellement dans les mailles de la justice. Ils ont été placés en garde à vue à la suite de leur audition au pool judiciaire financier.

Le Pool judiciaire financier (PJF)

De septembre 2024 à janvier 2025, les 27 magistrats qui composent le Pool judiciaire ont eu à traiter 87 dossiers transmis aux juges. 162 arrestations ont été enregistrées et plus de 2,5 milliards de francs CFA saisis d’après le bilan dressé par la structure. L’un des dossiers les plus médiatisés jusqu’ici reste sans nul doute celui de Farba Ngom. Le responsable de l’Alliance pour la République (APR) dans la région du Fouta est accusé de détournement de fonds publics. Il a été placé sous mandat de dépôt le 27 février 2025 après avoir été convoqué devant le Pool Judiciaire Financier (PJF). Un autre dossier marquant est celui de Lat Diop, ancien ministre des Sports, mais aussi ancien directeur général de la Loterie Nationale sénégalaise (Lonase). Accusé de détournement de fonds publics en lien avec son passage à la tête de la Lonase en tant que Dg. Selon les accusations, il aurait reçu des milliards de francs CFA dans des transactions suspectes, en particulier de la part de Mouhamed Dieng, ancien patron d’une société de paris sportifs en ligne. Tahirou Sarr fait partie des personnalités politiques épinglées. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt le 28 février 2025, à la suite d’une enquête menée par le Pool Judiciaire Financier.

Tahirou Sarr est accusé de transactions suspectes et d’escroquerie portant sur un montant de 125 milliards de FCFA, selon les révélations de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Le rapport définitif de la Cour des Comptes publié le 12 février 2024 à mis à nu plusieurs irrégularités dans la gestion des finances publiques. Des faits qui ont corroboré les révélations faites par le premier ministre au mois de septembre 2024. Constituant ainsi un principe fondamental de l’équipe gouvernementale, la reddition des comptes va sans nul doute occuper le devant de l’actualité durant la deuxième année du mandat de Diomaye.