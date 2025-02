22e Conférence Religieuse Annuelle du Collectif des Femmes du MEDS: Le statut de la femme en Islam au menu des débats

Partager Facebook

La 22e édition de la Conférence Annuelle Religieuse du Collectif des Femmes Chefs d’Entreprise du MEDS (CFD/MEDS) s’est tenue ce samedi 8 février 2025 à l’hôtel Noom, ex-Radisson Blu. Placée sous la présidence effective de M. Mbagnick Diop, Président du MEDS, cette rencontre a réuni des personnalités religieuses et institutionnelles de renom, dont Mme la Secrétaire Générale Dr Anta Sané, marraine d’honneur du CFD, Mme Dado Ndour, Coordonnatrice d’honneur du CFD/MEDS, Oustaz Gora Diop, et Mme Ndiaye Awa Diop, Présidente du Collectif des GIE du Département de Rufisque.

Le thème retenu cette année, “Le statut de la femme en Islam”, a permis d’aborder plusieurs enjeux majeurs : • La dégradation des mœurs et son impact sur la société • La recrudescence des divorces et les défis liés à la préservation du foyer• La place de la solidarité en Islam et le rôle central des femmes dans la cohésion sociale • L’éducation des enfants comme fondement d’une société équilibrée et éthique La cérémonie officielle a été marquée par plusieurs allocutions, mettant en avant le rôle des femmes dans l’entrepreneuriat et leur engagement spirituel.

Tous les intervenants ont salué l’action du Président Mbagnick Diop en faveur de l’autonomisation des femmes, des jeunes et de la promotion des valeurs religieuses. Son engagement indéfectible en faveur de l’autonomisation des femmes et de la jeunesse a été mis en lumière, rappelant ainsi son rôle moteur dans le développement économique et social du Sénégal.

En intégrant la dimension spirituelle dans ces initiatives, il a su démontrer que leadership et foi peuvent coexister harmonieusement pour façonner une société plus juste et équilibrée. Après les discours d’ouverture, la conférence proprement dite a été animée par Oustaz Pape Hann, qui a développé les différents axes du thème en s’appuyant sur des références islamiques et des exemples concrets. Son intervention a offert une analyse approfondie sur le rôle de la femme musulmane dans la société contemporaine, apportant un éclairage sur l’importance de préserver les valeurs spirituelles tout en s’épanouissant professionnellement.

À travers cette conférence, le Collectif des Femmes du MEDS confirme son engagement à accompagner les femmes non seulement dans leur épanouissement professionnel, mais aussi dans leur quête spirituelle et sociale. Cette initiative illustre la volonté du MEDS de favoriser un leadership féminin éclairé, ancré dans les valeurs islamiques et les réalités du monde d’aujourd’hui. Un rendez-vous qui s’inscrit dans la continuité d’une vision ambitieuse portée par le MEDS : celle d’un avenir où les femmes, fortes de leur spiritualité et de leur engagement, participent pleinement à l’essor du Sénégal.