25 ans aprés la premiere alternance: Le COSCE fait l’état des lieux de la démocratie sénégalaise 

Le collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) a célébré ce mardi, son quart de siècle d’engagement, de résilience et de foi en notre démocratie. ´´25 ans d’histoire, 25 ans d’action, de combat pour un Sénégal plus juste, plus démocratique et plus inclusif », selon le président Babacar Gueye. Le collectif a profité de cette occasion pour faire leur bilan depuis l’alternance de 2000.

Depuis sa création, le collectif des organisations de la société civile pour les élections s’est érigé en rempart vigilante de la démocratie sénégalaise. Et en cette date symbolique c’est l’occasion pour Babacar et cie de revenir sur leurs exploits depuis la création du COSCE. « Nous avons été à la fois témoins et acteurs des transformations politiques majeures de notre pays. A travers l’observation de toutes les élections organisées depuis l’an 2000, nous avons assuré un rôle de veille citoyenne rigoureuse et impartiale, contribuant ainsi à renforcer la confiance des citoyens dans les processus électoraux. Mais notre action ne s’est pas limitée à l’observation. Dans les périodes de tensions et de blocages, à chaque fois que les fondements de la stabilité nationale ont vacillé, le collectif s’est positionné comme un artisan du dialogue et de la médiation », soutenu le président du collectif.

Selon le Pr Babacar Guèye, au-delà des élections, ils comptent embrasser les défis de la gouvernance, qu’ils soient politiques, économiques ou sociaux. Le lancement du futur observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance, avec le soutien de la Grande-Bretagne, marque à cet égard une étape majeure dans leur quête de séance et de profondeur analytique. « En ce moment spécial de notre histoire, où le monde est confronté à des bouleversements socio-politiques environnementaux, notre rôle en tant que société civile est plus important que jamais. Le collectif et ses organisations de la société civile sans âge ont resté un acteur de premier plan pour promouvoir une gouvernance participative et inclusive, renforcer la cohésion sociale et garantir que chaque citoyen, surtout les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et les femmes, trouve sa place dans le processus démocratique. Nous espérons contribuer à l’édification d’une Afrique de l’Ouest où la démocratie et la bonne gouvernance deviennent des piliers inébranlables du développement », a-t-il indiqué.

Venu présider la rencontre, le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine a tout d’emblée félicité ces acteurs de la société civile avant de saluer leur travail qui selon lui « mérite l’admiration et la reconnaissance de l’État, mais aussi et surtout de la nation sénégalaise tout entière. » « Vos efforts en matière de formation d’observateurs électoraux, de sensibilisation des citoyens et de dialogue avec les institutions ont renforcé la crédibilité de notre système électoral et par extension la stabilité de notre pays.

Le Sénégal est fier de sa tradition démocratique et de sa société civile dynamique. Ces deux piliers sont essentiels pour garantir la paix sociale et la prospérité nationale. L’Etat s’engage à poursuivre sa collaboration avec des organisations comme le COSCE dans un esprit de transparence et de dialogue constructif. » ET de poursuivre : « nous devons relever les défis liés à la gouvernance, à l’inclusion et à la participation citoyenne. Nos partenaires internationaux, dont les contributions ont renforcé les initiatives de la société civile au Sénégal », a magnifié le ministre de l’Intérieur. En tant que leaders, citoyens et partenaires, il leur appartient de redoubler d’efforts pour préserver la paix, renforcer la démocratie et promouvoir une gouvernance inclusive. « J’invite le COSCE à continuer d’innover et de s’impliquer dans les dialogues politiques et les réformes nécessaires à l’évolution de notre démocratie. Je voudrais aussi rendre un vivant hommage aux pionniers de la société civile sénégalaise, dont l’héritage est aujourd’hui célébré », a insisté le ministre.

La cérémonie était aussi l’occasion d’honorer les pionniers de la société selon le Pr B. Gueye. Ces derniers qui, il y a 25 ans, « ont eu l’audace de poser les premières pierres de cette organisation. Leur dévouement et leur clairvoyance nous inspirent encore. A ces bâtisseurs d’hier s’ajoutent nos partenaires d’aujourd’hui sans qui ce chemin n’aurait pas pu être parcouru. Nous remercions cet égard » a conclu le Professeur.

MADA NDIAYE