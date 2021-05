TOP INFOS REWMI: KOGN BI

Top infos du 25 Mai 2021: Coup d’Etat au Mali, le Président de la Transition Bah Ndaou et le 1er ministre Moctar Ouane ont été arrêtés par des militaires. L’activiste Ousmane Tounkara ne sera rapatrié au Sénégal. Le juge a, encore refusé. Après son audience nocturne avec le khalife des Mourides, Macky Sall s’est rendu chez le khalife général des Tidianes

Coup d’Etat au Mali ?

Situation très confuse au Mali. Peu après l’annonce du remaniement ministériel, des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du Premier ministre Moctar Ouane. Ce dernier a eu le temps de déclarer, au téléphone, la présence de militaires chez lui : « Des militaires actuellement chez moi. Ils sont en train de me conduire chez le président de la Transition », Bah N’Daw, avec lequel il partage un mur mitoyen. Un autre témoin de la scène ajoute : « Ce sont les hommes de l’ex-junte qui ont contraint le Premier ministre à se rendre chez le président. Ils étaient armés ».

Le Président de la Transition Bah Ndaou et le 1er ministre Moctar Ouane ont été arrêtés par des militaires et conduits à Kati. Idem pour le Ministre de la Sécurité et celui de la défense. D’autres informations circulent, mais pas de confirmation. C’est que les ténors de l’ex-junte n’ont pas approuvé le remaniement qui a vu deux des leurs quitter le ministère de la Sécurité et celui de la Défense. Et les deux sont de la Garde nationale. Depuis plusieurs jours, on parlait, ici, de mécontentement des militaires. Est-ce une conséquence directe ? Certains le pensent. Il faut attendre pour savoir la suite de l’histoire.

Un événement qui survient quelques heures après la publication de la liste du nouveau gouvernement par Moctar Ouane.

Tounkara reste

L’activiste Ousmane Tounkara ne sera rapatrié au Sénégal. Le juge a, encore refusé, ce lundi 24 mai, de prononcer son expulsion. Ainsi reste-t-il au pays de l’Oncle Sam. Tounkara est donc retourné finalement auprès de sa famille. Le juge américain de l’Immigration and customs enforcement (ICE) par ailleurs chargé de l’immigration et des douanes, n’étant pas satisfait suite à la décision rendue par l’autorité compétente, avait interjeté appel. Ce qui avait maintenu le Sénégalais dans les liens de la détention. Ousmane Tounkara a été arrêté le 15 mars dernier pour actes de terrorisme aux États-Unis, suite à une plainte de l’État du Sénégal.

Incendie

Un grave incendie est survenu à la Zone franche de Mbao, ce dimanche vers 11 heures. Trois usines, le Simap qui est une usine de production de plastique, le Takamoul Food et l’usine de production de bouillons ont été ravagées par les flammes causant beaucoup de dégâts matériels. Les pertes sont estimées à des milliards de Francs CFA. Il a fallu 7 tours d’horloge aux sapeurs-pompiers pour maîtriser le feu. Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues.

Accident

Une dame a été écrabouillée par un Bulldozer. L’accident mortel s’est produit à Keur Ndiaye Lo sur la route nationale, dimanche 23 mai 2021. En colère, les populations ont barré la route et brûlé des pneus pour manifester leur colère…La dépouille mortelle a été acheminée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers

Infanticide

Mercredi passé, un bébé né le 26 février dernier avait été retrouvé, sans vie, dans la fosse septique d’un internat situé à Keur Serigne Louga-Sud. Le présumé meurtrier a été arrêté par la police et il a même livré des aveux troublants. Il s’agit d’un garçon de 15 ans. Le tueur présumé a affirmé avoir “agi sous influence des mauvais esprits”. D’après lui, ce seraient ces derniers qui lui auraient “demandé de jeter le bébé dans la fosse”, s’il voulait…quitter l’internat comme il le souhaitait. Le mis en cause sera présenté au procureur ce mardi.

Hajj 2021

Si l’Arabie saoudite a confirmé que le grand pèlerinage annuel des lieux saints de l’islam aura bien lieu cette année, elle a néanmoins précisé qu’il se fera sous conditions. Mais, cette année, l’Arabie Saoudite a réduit considérablement le nombre de pèlerins qui seront autorisés à exécuter un des cinq piliers de l’islam. En effet, le ministère saoudien de la Santé a déclaré que seules 60 000 personnes seront autorisées à faire le Hajj 2021 à travers le monde entier. Une décision qui a été prise à cause de la maladie du coronavirus. Les candidats pour le pèlerinage doivent être âgés de 18 à 60 ans, en sus d’être en bonne santé. Également, ils ne doivent pas avoir été hospitalisés pour une maladie au cours des six derniers mois précédant leur voyage pour le Hajj. Ils doivent avoir reçu les deux doses de vaccin avec un carnet de vaccination fourni par l’organisation sanitaire.

Visites

Le Chef de l’Etat multiplie les visites auprès des guides religieux. Après son audience nocturne avec le khalife des Mourides, Macky Sall s’est rendu chez le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, ce samedi 22 mai. Le Président Sall s’est rendu tard dans la soirée chez le guide religieux à la Gueule Tapée, à Dakar. Une visite de courtoisie lors de laquelle plusieurs sujets d’intérêts ont été évoqués entre les deux personnalités. “Je tiens à remercier chaleureusement le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, pour l’accueil et l’hospitalité qui m’ont été réservés. Je le remercie également pour les ferventes prières formulées pour un Sénégal de paix et de prospérité“, a écrit le chef de l’Etat sur sa page Facebook.

Serigne Mountakha

Le Khalife Général des Mourides a dégagé un apport financier significatif de 100 millions Fcfa pour les travaux de la reconstruction de la mosquée de Mbacké Khéwar. Serigne Mountakha a fait remettre à celui de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké, Serigne Abdoulahi Mbacké Yallay Buur. Le Patriarche a, pour ce fait, dépêché une délégation dirigée par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre à Mbacké Khéwar. Le porte-parole des Mourides était en compagnie, notamment, de Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké. Visiblement heureux de recevoir la délégation du Saint homme, Serigne Abdoulahi Mbacké Yallay Buur a exprimé tout son satisfecit par rapport à l’intérêt manifesté en faveur de l’achèvement de la mosquée.

Nonuplés

Les 9 bébés prématurés nés d’une jeune malienne de 25 ans sont suivis de près dans une clinique marocaine, le personnel médical travaillant 24 heures sur 24 pour stabiliser leur état de santé. Selon les médias, seuls deux autres cas de nonuplés ont été enregistrés depuis les années 1970, mais les bébés sont tous morts en quelques jours. Selon un médecin, les nonuplés de Cissé sont stables mais fragiles. « Ce sont des prématurés. Ils ont des déficiences au niveau des poumons, de la tête, du cœur », a déclaré Khalil Msaif, le néonatologiste pédiatrique de la clinique. Mais le personnel fait preuve d’un optimisme quant à l’avenir de ces bébés. « Nous espérons que tout ira bien », a-t-il ajouté.