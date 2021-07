3 mois femre pour Khadim Bâ

Nouveau rebondissement dans le dossier Locafrique. La première chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar a infligé une peine de prison à Khadim Ba, dans cette affaire qui l’oppose à son père, Amadou Ba.

Dans la décision rendue, ce jeudi 29 juillet 2021, elle a condamné Ba-fils à deux ans de prison, dont trois mois ferme. En plus de cette peine, Khadim Ba devra payer 12 milliards FCFA, en guise de dommage et intérêts à son père. Le juge a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et fixé la contrainte par corps au maximum.