L’Église adapte les funérailles au Covid

L’Église adapte les funérailles au coronavirus. Le Comité de Gestion des Cimetières Chrétiens a édicté des recommandations pour adapter les obsèques aux mesures prises contre le Covid. Le port obligatoire du masque durant les enterrements aux cimetières Saint Lazare de Béthanie et de Bel Air est exigé. Seuls 25 personnes sont autorisées à accéder à l’intérieur du cimetière durant l’inhumation et de la durée de 30 minutes est accordée à cet effet. L’exposition du corps et les condoléances sont formellement interdites dans les cimetières.