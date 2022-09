3e mandat : Frapp lance la campagne « Macky Dégage ! Gor Ca Wax ! 2024 c’est fini ! »

Le compte à rebours contre le 3e mandat est lancé. Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) a lancé, ce lundi 19 septembre, la campagne contre le 3e mandat du président Macky Sall dénommée : « Macky Dégage ! Gor Ca Wax ! 2024 c’est fini ! ».

Guy Marius Sagna et Cie lancent un appel à la jonction de toutes les forces vives du Sénégal pour « faire barrage au projet anticonstitutionnel du président Macky Sall ».

Selon les activistes, « Macky Dégage ! Gor Ca Wax ! 2024, c’est fini » a comme contenu: « défendre la constitution et empêcher la 3e candidature illégale et illégitime de Macky Sall; la jonction avec le peuple en lutte contre les agressions dont il est victime (vie chère, spoliation foncière, atteintes des droits des travailleurs…); la libération des prisonniers politiques; pour un programme de libération nationale démocratique, populaire et panafricain « .

Mais aussi, « installer dans toutes les localités du Sénégal des comités de défense de la constitution « Macky Dégage ! Gor Ca Wax ! 2024 c’est fini ! »; mener partout des activités de sensibilisation pour la défense de la constitution et contre le 3e mandat illégale et illégitime de Macky Sall et faire face à Macky Sall le jour où il osera annoncer qu’il va piétiner la constitution du Sénégal ».