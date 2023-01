3eme mandat de Macky Sall: L’avis tranché de Serigne Mansour Sy Djamil

Serigne Mansour Sy Djamil, le leader de Bess Du Niakk a tranché sur la question d’une nouvelle candidature ou pas de Macky Sall. « Au-delà de toutes les considérations, j’ai toujours été contre la limitation ou la diminution des mandats », a déclaré Serigne Mansour Sy Djamil.

S’il ne tenait qu’au marabout politicien, Macky SALL briguerait un troisième mandat en 2024. En marge de l’édition 2023 du Gamou de Seydi Djamil à Louga, Serigne Mansour SY Djamil a indiqué être contre la « limitation des mandats ».

Par ailleurs, le marabout ajoute l’avoir dit au Président Macky Sall depuis longtemps. « Je suis allé voir le président Macky Sall en 2016, sur la question du référendum. Je lui ai demandé si exactement il voulait se dédire et faire 7 ans à la place de 5 ans qu’il avait annoncé au Sénégalais. Il m’a dit qu’il était toujours dans les dispositions de faire 5 ans et non 7 ans.

Alors, je lui ai fait savoir qui si au Sénégal, les marabouts sont autant respectés, c’est qu’ils ne se dédient jamais. Mais comme il avait déjà promis aux sénégalais de faire 5 ans, je lui ai dit de faire les 5 ans, même si personnellement, je suis contre. Je lui ai d’ailleurs fait savoir que j’allais me battre pour le respect de la constitution, pour qu’il fasse 7 ans », a laissé entendre, le leader de Bess Du Niakk. Le marabout était ce week-end à Louga, à l’occasion du Gamou commémorant la vie et l’œuvre de Serigne Moustapha Sy…