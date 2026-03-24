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4 avril 2026 : la célébration à Dakar se fera à Guédiawaye

24 mars 2026 Actualité

Un communiqué de la DIRPA annonce que le Sénégal va commémorer, le samedi 4 avril 2026, le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Les festivités se dérouleront à Thiès, Senegal ainsi que dans toutes les capitales régionales du pays. Selon le site de la Rts, le défilé principal est prévu sur l’axe du BRT, en face de la préfecture de Guédiawaye, Senegal, à partir de 08 heures. La cérémonie sera présidée par le gouverneur de la région, en présence des préfets de départements.

 

Le programme comprendra une prise d’armes avec remise de décorations, la projection d’un film dédié au thème retenu, ainsi qu’un grand défilé civil, militaire et paramilitaire, à pied et motorisé, accompagné d’une démonstration aérienne.

Placée sous le thème « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), Dakar 2026 », cette édition met en avant l’implication des Forces de Défense et de Sécurité du Sénégal dans l’organisation et la sécurisation de cet événement international.

 

La célébration intervient dans un contexte particulier, marqué par les préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, une première sur le continent africain, renforçant ainsi la portée symbolique de cette commémoration nationale.


 

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